Brasileirão ganha nova emissora para transmissão em 2025

A Record oficializou que será uma das emissoras com o direito de transmissão do Brasileirão em 2025. O grupo entrou em acordo com a Liga Forte União (LFU) e voltará a exibir jogos da competição após 19 anos.

Em uma rede social, no último domingo, a Record fez uma postagem dedicada a novidade. Além de celebrar o acerto, a emissora também revelou que será feita a transmissão de um jogo por rodada, ou seja, 38 jogos. Assim como o canal fechado, o portal R7 e o streaming PlayPlus exibirão os jogos selecionados.

De acordo com informação do F5, a Record vai desembolsar algo próximo a R$ 210 milhões por ano. A quantia é inferior ao que a emissora tinha oferecido inicialmente.

O novo cenário encerra a exclusividade do grupo Globo na TV aberta e recoloca a Record na rota do Brasileirão, o que aconteceu pela última vez em 2006.

Clubes da Liga Forte União

Atualmente, a LFU conta com os seguintes times: Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco, todos na Série A. Igualmente fazem parte América-MG, Avaí, Brusque, Chapecoense, Ceará, CRB, CSA, Figueirense, Goiás, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Tombense e Vila Nova, porém em divisões inferiores.

