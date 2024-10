Esportes da Sorte oferece R$ 310 milhões para patrocinar o Palmeiras

Nos últimos dias, Leila Pereira declarou que o ciclo do Palmeiras com a Crefisa pode estar se encerrando. Com isso, empresas começaram a movimentação para estampar a parte nobre da camisa do clube. A Esportes da Sorte é uma das grandes concorrentes.

A empresa de bets ofereceu cerca de R$ 310 milhões de reais fixos em um contrato válido até o final 2027. Além disso, valores de bônus serão somados em caso de conquistas durante o período de três anos. A companhia já é patrocinadora do futebol feminino do clube.

Segundo o portal ‘Nosso Palestra’, a empresa oficializou a proposta nesta terça-feira (1). E, apesar do Palmeiras entender o mercado de apostas esportivas como um cenário incerto no Brasil, o alto valor fez com que a cúpula reconsiderasse fechar um acordo com uma ‘bet’.

A casa Esportes da Sorte está sendo investigada em operação contra lavagem de dinheiro, e a presidente do Palmeiras comentou sobre a situação, já que a empresa é patrocinadora máster da equipe feminina.

“Em relação ao Esportes da Sorte, eles sempre honraram os compromissos com o Palmeiras e temos contrato vigente até o final deste ano e por enquanto nosso departamento jurídico está acompanhando, por enquanto não vamos fazer absolutamente nada, apenas acompanhar os próximos acontecimentos”, disse Leila Pereira, em entrevista ao podcast ‘Flávio Prado Entre Amigos’.

