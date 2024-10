Marcelinho Carioca detona Tite: ‘Mentiroso’

O ex-jogador Marcelinho Carioca não poupou críticas ao técnico Tite, demitido do Flamengo na última segunda-feira (30). Durante um programa da Jovem Pan Esportes, o ídolo do Corinthians questionou a postura do treinador antes do acerto com o Rubro-Negro e o chamou de “mentiroso”.

De acordo com o ex-camisa 7, Tite havia dito que não assumiria nenhum clube após deixar a Seleção Brasileira. Porém, segundo Marcelinho, o técnico teria mentido para a torcida do Corinthians, com quem tentou uma negociação enquanto já havia fechado com o Flamengo através de Rodolfo Landim, presidente do clube carioca.

“Pinóquio. (Mentiroso) pra caramba. Porque no dia que ele falou que veio pra conversar com o Corinthians aqui, aqui próximo estava o empresário dele e ele já tinha fechado com o Flamengo lá e cuspiu no prato onde comeu, que é o Corinthians. É Pinóquio, mente. Ingrato e mentiroso”, afirmou, acrescentando ainda que o técnico foi ingrato com o clube que o alçou à Seleção Brasileira:

“Ele foi pra seleção brasileira, o Corinthians projetou ele. No momento mais crucial do Corinthians ele disse ‘não’. E ele não teve a coragem, a hombridade. Gratidão não tem preço”, disse.

Marcelinho critica Tite com Gabigol e fala de possível volta do técnico ao Corinthians

Em baixa no Flamengo, Gabigol viveu a maior parte do tempo no banco durante a ‘Era Tite’ no Rubro-Negro. Para Marcelinho, o tratamento dado ao camisa 99 impactou na relação com o grupo.

“O que ele fez com o Gabigol, não se faz. Ele poderia até ter tirado um jogo. Mas o que ele falou do Gabigol arrebentou o grupo. Ele perdeu o vestiário”, apontou o ídolo corintiano.

Sobre uma possível volta de Tite ao Corinthians, Marcelinho disse ver como improvável no momento devido ao trabalho de Ramón Diaz. Porém, deixou a possibilidade em aberto para o futuro.

Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida acontece no Maracanã, às 21h45 (horário de Brasília).

