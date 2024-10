Emelec recebe transfer ban da Fifa por dívida com jogador

O Emelec vive momento delicado no aspecto financeiro e um dos reflexos desse cenário é a recente decisão emitida pela Fifa. Em comunicado que chegou ao clube de Guayaquil, se formalizou a proibição de Los Eléctricos em fazerem novas contratações por três janelas de transferências. A decisão não cabe recurso e só deixa de ter validade com a comunicação do pagamento integral da dívida.

O motivo da sanção é o débito com o meio-campista argentino Carlos Villalba, nome que passou pela representação do Equador no ano de 2023. A saber, com formação no Talleres, o atleta de 26 anos defendeu, também, Rentistas (no futebol uruguaio) e Platense, onde atua por empréstimo de La T.

Oficialmente, os valores não são inclusos no documento que torna oficial o chamado transfer ban. Todavia, de acordo com a jornalista Majo Gavilanes, o valor que gerou tal pena seria de 15 mil dólares. Na atual cotação, R$ 81,7 mil.

Pena cumulativa

Esta não é a primeira punição nessa linha que o Emelec recebe no passado recente. Por conta de dívidas com outros jogadores como Alexis Zapata, Joao Rojas, José Francisco Cevallos e Nicolás Queiroz, por exemplo, ele já estava proibido de fazer novas incorporações até o fim de 2025. Desse modo, a sanção aplicada sobre o caso de Villalba se acumula a anterior, deixando o Bombillo inviabilizado de contratar até 2027.

Caso o clube de Guayaquil não consiga arcar com os vencimentos em questão até o fim do prazo da pena, os reclamantes tem direito de apresentar uma nova queixa a Fifa. Com isso, a entidade que rege o futebol no planeta pode “renovar” a sanção por mais três janelas de transferências.

