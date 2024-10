Brasileiro do Manchester City será julgado por roubo na Espanha

O meio-campista brasileiro Matheus Nunes, do Manchester City, responde na justiça da Espanha por roubo de um celular em uma boate. Segundo o tabloide inglês Daily Mail, o caso teria ocorrido em setembro, após um homem tentar tirar fotos do jogador sem permissão.

De acordo com o jornal britânico e o diário espanhol El Mundo, Matheus, que é naturalizado português, estava com amigos na boate La Riviera. Na ocasião, um homem na faixa de 50 anos buscou fazer um registro do jogador dentro do banheiro. O meio-campista, de 27 anos, acabou pegando o celular e recusou a devolvê-lo a pessoa que tentou a foto.

A polícia acabou acionada após a confusão, e Matheus foi detido pois ainda estava em posse do aparelho da possível vítima. O jogador dos Ctizens saiu algemado da boate e encaminhado para uma delegacia no bairro de Arganzuela, em Madri. A liberação dele só ocorreu após a chegada de seu advogado.

Apesar disso, Matheus ainda deve passar por um julgamento devido ao incidente.

Quem é Matheus Nunes?

Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Matheus Nunes foi para Portugal aos 13 anos. Ele iniciou sua carreira no país europeu e se descatou no Sporting. Em 2022, chegou ao Wolverhampton e deu o primeiro passo na Premier League. Após uma temporada de destaque, acabou sendo adquirido pelo Manchester City.

Matheus, inclusive, marcou seu primeiro gol pelo clube recentemente.

