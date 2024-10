São Paulo estuda fazer pré-temporada de 2025 fora do Brasil

A temporada ainda não acabou, mas o São Paulo já começa a olhar para 2025. Isso porque a diretoria do clube estuda realizar a pré-temporada do ano que vem no exterior. O Tricolor já recebeu convites ara disputar torneios amistosos em janeiro e ainda analisa as opções. Muito vai depender do que vai acontecer no final de 2024.

Afinal, a classificação para a próxima edição da Libertadores é quem vai definir o futuro do São Paulo. Se a equipe terminar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, vai direto para a fase de grupos, que começa em abril. Contudo, se terminar na quinta ou sexta colocação, o Tricolor vai disputar uma fase pré-eliminatória no torneio, que começa no dia 19 de fevereiro. Assim, seria inviável disputar uma competição de pré-temporada. Atualmente, o Soberano está na quinta colocação.

Uma das possibilidades de pré-temporada é disputar um torneio nos Estados Unidos, muito parecido com aquele que o Tricolor jogou em 2017, na tradicional Flórida Cup. No torneio, o São Paulo encarou River Plate na semifinal e venceu nos pênaltis. Na final, teve pela frente o Corinthians e também saiu vitorioso na marca da cal, ficando com a taça. Foram os primeiros jogos de Rogério Ceni como treinador.

A diretoria só vai tomar uma decisão após o final do Campeonato Brasileiro. Até lá, o São Paulo coloca toda as suas atenções na única competição que restou na temporada, com o objetivo de terminar no G4 e se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores.

