Corinthians tem apenas dois remanescentes da final contra o Fla em 2022

O Corinthians vai reencontrar o Flamengo em mais uma partida decisiva de Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (2), às 21h45, as equipes se enfrentam no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da competição. O embate, aliás, acontece dois anos depois dos mesmos times decidirem o torneio em 2022.

Apesar de não fazer tanto tempo da decisão, o Corinthians chega bastante modificado em relação àquele confronto. Afinal, apenas Fagner e Yuri Alberto permaneceram na equipe depois daquela final de Copa do Brasil.

O lateral-direito, aliás, foi um dos vilões daquela decisão, ao perder um pênalti na decisão que terminou com o título do Flamengo. Além disso, o treinador era Vitor Pereira, que, no ano seguinte, trocaria o Timão pelo Rubro-Negro e causaria uma bela confusão no Parque São Jorge.

Em contrapartida, dois jogadores que estavam no Flamengo naquela final, defendem a camisa do Corinthians. O lateral-direito Matheuzinho, que chegou a entrar na partida no decorrer do segundo tempo e também Hugo Souza, que na ocasião era reserva do goleiro Santos.

Por outro lado, o Flamengo tem apenas cinco titulares daquela final David Luiz, Léo Pereira, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Além disso, Filipe Luís, será o treinador rubro-negro nesta noite.

Os times do Corinthians em 2022 e atualmente

O Corinthians naquela final tinha: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos e Lucas Piton; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Já o provável Corinthians desta quarta-feira tem: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Romero e Yuri Alberto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.