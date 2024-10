Botafogo deve ter direito a quatro mil lugares em estádio do Peñarol

Adversário do Botafogo na semifinal da Copa Libertadores, o Peñarol (URU) deve destinar uma tribuna inteira ao Botafogo no jogo de volta desta etapa da competição. A bola rola, em Montevidéu, no Estádio Campeón Del Siglo, no dia 30 de outubro. A ida será no dia 23 do mesmo mês, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os dois encontros serão às 21h30 (horário de Brasília).

O Botafogo ficaria, portanto, com a Tribuna Gastón Güelfi. Ela, aliás, fica à esquerda das cabines de imprensa. Em entrevista, o presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, detalhou como será a operação para receber os visitantes na praça esportiva do clube uruguaio. E espera, assim, que o Glorioso também tenha a mesma postura no Colosso do Subúrbio.

“Muito provavelmente vamos dar a eles toda a Güelfi. É muito difícil encaixar 4 mil torcedores do Botafogo em apenas um setor, colocar 3 mil do Peñarol do outro e separá-los por um espaço onde poderiam estar mais mil torcedores… O que pode acontecer se houver algum problema? Então, não sei se é melhor cobrar o dobro do valor do ingresso a esses 4 mil do Botafogo do que iríamos cobrar e que eles cobrem o dobro lá também”, disse o dirigente.

O Peñarol ainda definirá, nesta semana, outras particularidades em relação à partida de volta pela semifinal do torneio internacional.

O Botafogo está na semifinal depois de 51 anos. A equipe carioca disputa a Libertadores pela sexta vez, em busca de um caneco inédito em sua história. Já o time uruguaio busca o sexto título da Libertadores. Sua última taça foi em 1987.

