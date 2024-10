Ronaldinho Gaúcho é o novo embaixador de Miami para Copa de 2026

Os preparativos para a próxima edição da Copa do Mundo já estão a todo vapor. Assim, a organização anunciou, nesta terça-feira (1), que o craque Ronaldinho Gaúcho será o embaixador de Miami para o Mundial, que terá como sede Estados Unidos, México e Canadá

Nesse sentido, a organização do torneio deu a chave uma chave da cidade da costa dos Estados Unidos para o ex-jogador, pentacampeão com a seleção brasileira, em 2002.

“É uma alegria muito grande ser anunciado como o primeiro embaixador de Miami para a Copa de 2026. Obrigado Fifa, obrigado Miami. uma cidade que eu tenho muito carinho e me sinto em casa. Estou muito feliz hoje. É uma honra continuar construindo esse legado em torno do esporte que eu mais amo”, disse Ronaldinho Gaúcho durante um evento do Comitê Anfitrião de Miami para a Copa do Mundo de 2026.

A próxima edição do Mundial será a primeira organizada por três países, em 16 cidades: 11 dos EUA, três do México e duas do Canadá. Além disso, a entidade modificou o formato do torneio, que passou de 32 para 48 seleções. Elas poderão atuar em três grandes áreas: Costa Oeste, Central e Costa Leste.

Por fim, de acordo com o regulamento, serão doze grupos na fase inicial. Os dois melhores de cada chave e os oito melhores terceiros avançam para o mata-mata.

