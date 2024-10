Coutinho reencontra o Galo e busca primeira vitória desde que retornou ao Vasco

Uma das principais contratações da última janela de transferência, Philippe Coutinho ainda busca ter regularidade e conquistar sua primeira vitória desde que retornou ao Vasco. Afinal, o meio-campista teve problemas físicos e Covid-19 no último mês, que prejudicaram a sua sequência como titular da equipe do técnico Rafael Paiva.

Dessa forma, o jogador terá pela frente, nesta quarta-feira (2), justamente a equipe de sua reestreia com a cruz de malta no peito: o Atlético-MG. Agora, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na Arena MRV, às 19h15 (de Brasília), o ídolo do clube tenta ajudar o time a trazer uma boa vantagem na bagagem.

Até o momento, Coutinho esteve em campo sete vezes, com três derrotas e quatro empates. O atleta, por sinal, pode ser titular da equipe nesta quarta-feira (2), algo que só aconteceu outras três vezes desde que voltou ao futebol brasileiro. Diante de Grêmio e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Atlético-GO, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Vale lembrar que apesar de ainda buscar a regularidade e o primeiro triunfo, o meio-campista já marcou o seu primeiro gol. Foi justamente diante do arquirrival Flamengo, no empate por 1 a 1 , no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

“Uma felicidade enorme. Eu estava ansioso para esse momento, queria muito estar em campo nesse último mês, onde eu estava lesionado, mas agora já passou, estou muito feliz de ter marcado gol num clássico como esse com minha família toda no estádio” disse Coutinho após o jogo.

