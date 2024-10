Volante brasileiro se destaca no campeonato do Azerbaijão

O meia paraense Christian Fiel, do Turan Tovuz, teve uma atuação decisiva no último final de semana ao marcar o gol de empate da sua equipe na partida contra o Shamakhi, no Azerbaijão. O gol, marcado de pênalti, aconteceu no último lance do jogo, garantindo um empate em 2 a 2.

Com este resultado, o Turan Tovuz alcançou a marca de 15 pontos na tabela, ocupando a quarta colocação. Após o jogo, Christian expressou sua felicidade pelo momento que vive e a importância de contribuir para a equipe: “Estou muito feliz pelo momento que venho vivendo e por poder ajudar a minha equipe a conquistar um empate suado, na última bola do jogo. Graças a Deus, pude fazer uma boa cobrança e marcar o gol no último lance da partida.”

Com o gol marcado, Fiel já soma 2 gols em 7 jogos nesta temporada, um desempenho que anima o atleta. Ele destacou que espera fazer a sua temporada mais artilheira na Europa.

O volante também comentou sobre sua evolução no campo e a busca por quebrar seu recorde pessoal: “Eu sempre fui um jogador que fico mais na marcação, ajudando na saída de bola do time e cobrindo a defesa, então chego pouco ao ataque. Nesta temporada, venho tendo um pouco mais de liberdade, e isso tem sido mostrado nos números. Espero que agora possa marcar mais gols e quebrar esse recorde.”

Nas últimas temporadas atuando na Europa, Christian vinha alternando entre 1 e 2 gols por temporada.

