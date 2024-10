Palmeiras apresenta déficit de R$ 28 milhões no mês de agosto

O Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras divulgou o balancete do mês de agosto e registrou um déficit de R$ 28,3 milhões no período. Os números já estão divulgados no site oficial do clube.

O resultado foi pior do que o orçado para o mês, em que o clube calculava fechar com um déficit de apenas R$ 742 mil. Na previsão, o Verdão teve receitas maiores que o previsto. Afinal, o Palmeiras esperava receber R$ 68,3 milhões, mas caiu em seus cofres R$ 74,7 milhões. As despesas também subiram.

A expectativa do Palmeiras era R$ 65,7 milhões em gastos no mês de agosto, mas teve R$ 87,9 milhões. Alguns serviços tiveram uma renda maior do que o esperado. Casos como despesas com pessoais e encargos sociais, direitos de imagem, amortização com direitos de jogadores e baixas e gastos com vendas de atletas.

Entretanto, o Palmeiras segue acima da sua meta orçamentária. Afinal, a diretoria projetou encerrar a temporada com um superávit de R$40 milhões. No entanto, somando todos os balancetes, o Verdão está com um saldo positivo de R$ 129,2 milhões.

Em agosto, as principais fontes de renda do Palmeiras foram: negociações de atletas (R$ 25,9 milhões), direitos de transmissão (R$ 11,8 milhões), publicidade e patrocínio (R$ 10,7 milhões), arrecadações de jogos (R$ 7,8 milhões) e sócio-torcedor Avanti (R$ 6,6 milhões).

