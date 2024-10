Barcelona anuncia contratação de Szczesny, ex-Juventus

O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira (2), a contratação de Wojciech Szczesny, goleiro ex-Juventus. Nesse sentido, o goleiro, de 34 anos, que tinha decidido se aposentar, voltou atrás e aceitou o desafio de substituir Ter Stegen, que se lesionou, e assinou contrato de uma temporada.

Ao longo das negociações, o atacante Lewandowski, companheiro de seleção polonesa do arqueiro, contribuiu para o avanço das conversas. Afinal, o intuito é que o atleta seja titular no período de recuperação do alemão Ter Stegen, que ficará fora de combate durante oito meses em virtude de uma ruptura do tendão patelar do joelho direito.

“É um momento de maior orgulho. Eu estava honestamente preparado para recuar. Estar aqui nestes primeiros dois dias na cidade e ver como as pessoas me trataram e como isso é importante para elas me fez sentir orgulhoso e parte desta família emocionante. Embora seja uma grande instituição e um grande clube de futebol, tenho sentido o sentimento de família”, disse Szczesny.

A retirada de Ter Stegen da lista de jogadores inscritos em La Liga, por lesão, permite a chegada de um reforço que ganhe até 80% do valor de seu salário.

Carreira do polonês

Apesar de ser polonês, Szczesny foi revelado pelo Arsenal. Ele defendeu profissionalmente o clube londrino entre 2009 e 2015. No período, contudo, ainda teve um empréstimo ao Brentford, na temporada 2009/2010. O ex-arqueiro conquistou duas Copas da Inglaterra e uma Supercopa com os Gunners.

O arqueiro transferiu-se para a Roma em 2015, onde ficou por duas temporadas, sem conquistar títulos. Após defender a Loba, o polonês transferiu-se para a Juventus. Aliás, ele empilhou títulos pela Velha Senhora, de onde saiu agora em agosto. Nestes sete anos, ele conquistou oito taças: três italianos, três Copas da Itália e duas Supercopas.

Já pela seleção polonesa, disputou três Eurocopas e duas Copas do Mundo. Na última delas, inclusive, ficou lembrado por defender um pênalti de Messi, na derrota de 2 a 0 para a Argentina na fase de grupos. Apesar da derrota, esta defesa ajudou a Polônia a se classificar para as oitavas de final por conta do saldo de gols.

