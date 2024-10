Presidente do Corinthians sofre tentativa de assalto no Rio de Janeiro

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, sofreu uma tentativa de roubo na manhã desta quarta-feira (02/10). O mandatário estava com um grupo de amigos e estava dando uma caminhada na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando foi alvo de uma tentativa de assalto.

Dois homens em uma moto tentaram arrancar a corrente de um segurança do presidente, mas sem sucesso. A tentativa aconteceu em frente ao hotel em que a delegação do Corinthians está hospedada no momento. O Timão encara o Flamengo nesta quarta, às 21h45, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

“Um dos meus seguranças estava com a corrente, tentaram tirar a corrente dele e não conseguiram”, disse Augusto Melo, após a tentativa de assalto.

As pessoas que estavam com Augusto Melo tentaram correr atrás dos criminosos, que fugiram em velocidade. A cena foi registrada pela TV Globo.

Presidente do Corinthians focado na Copa do Brasil

Contudo, nem mesmo a tentativa de assalto foi o suficiente para tirar o foco do mandatário para o jogo desta quarta-feira. Augusto Melo deu uma rápida entrevista dizendo que vai pagar a multa para ter Hugo Souza contra o Flamengo. Além disso, voltou a reclamar da CBF sobre a troca de datas do duelo de volta da Copa do Brasil.

“O Corinthians só quer o que é justo, sempre deixei muito claro que o Corinthians é um time democrático. O mando de jogo é nosso, não é questão de convocação de atletas, porque temos quatro convocados, vai estar equiparado. Existe uma logística, vamos sofrer muito, estamos em três competições, vamos sofrer muito, vamos para Cuiabá e depois tem a Conmebol (Copa Sul-Americana)”, comentou o mandatário.

