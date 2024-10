Cruzeiro retorna ao Maracanã para enfrentar o Fluminense com time quase todo renovado

Em 2024, o Cruzeiro passou por uma transformação radical. Se, no início da gestão, Ronaldo Fenômeno adotava uma abordagem cautelosa, com poucos investimentos, o novo proprietário, Pedro Lourenço, busca um time cada vez mais forte. Assim, um ano depois, a Raposa volta ao Maracanã para enfrentar o Fluminense com uma equipe praticamente renovada.

O último confronto entre Fluminense e Cruzeiro no Rio de Janeiro, afinal, foi em 20 de setembro de 2023, sob o comando do técnico Zé Ricardo, que atualmente está sem clube. Aliás, dos titulares daquela partida, apenas os laterais William e Marlon permanecem no elenco principal da Toca da Raposa II. Muitos atletas daquele time já deixaram o clube.

Assim, entre os que saíram estão Rafael Cabral, Lucas Oliveira, Neris, Matheus Jussa, Nikão, Wesley e Gilberto. Naquele jogo, o Cruzeiro foi escalado com: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Neris e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva, Mateus Vital e Nikão; Wesley e Gilberto.

Durante a partida, Filipe Machado substituiu Lucas Silva, que hoje vive uma má fase, sendo a última opção entre os volantes. Matheus Vital deu lugar a Stênio, Wesley saiu para a entrada de Arthur Gomes, e Gilberto foi substituído por Bruno Rodrigues.

Jogadores que deixaram o Cruzeiro:

Rafael Cabral – emprestado ao Grêmio

Lucas Oliveira – emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão

Neris – negociado com o Vitória

Matheus Jussa – vendido pelo Fortaleza ao Shanghai Port, da China

Machado – negociado com o Vitória

Stênio – negociado com o Karpaty Lviv, da Ucrânia

Nikão – emprestado pelo São Paulo ao Athletico-PR

Wesley – negociado com o Inter

Arthur Gomes – negociado com o Dínamo de Moscou, da Rússia

Gilberto – negociado com o Juventude

Bruno Rodrigues – negociado com o Palmeiras

Zé Ricardo – sem clube

