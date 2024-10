Maradona terá corpo transferido na Argentina

Quase quatro anos após seu sepultamento, Maradona terá seu corpo transferido de lugar após a Justiça acatar um pedido das filhas do ídolo argentino. Atualmente enterrado no cemitério Jardín de Bella Vista, na periferia de Buenos Aires, os restos mortais do eterno camisa 10 irão para um mausoléu que se chamará “M10 Memorial”, também na capital argentina. As informações são da AFP.

A autorização ocorreu na última segunda-feira (01). Anteriormente, em maio, o mesmo tribunal havia negado o pedido. Na época, três dos oito advogados dos acusados foram contra a decisão. Porém, com “uma nova data de julgamento oral para março de 2025”, os juízes consideraram que “deve ser dada resposta favorável ao novo pedido”.

Atualmente, oito profissionais de saúde são réus no caso que envolve a morte do jogador, que segue sob investigação. Um relatório divulgado em 2021, feito a pedido do Departamento de Justiça da Argentina, apontou que Maradona morreu “abandonado” por sua equipe médica. Uma das enfermeiras, inclusive, terá seu julgamento iniciado nesta quarta-feira (02). Já os outros acusados irão a júri popular no ano que vem.

O ‘Memorial del Diz’, local para onde o corpo de Maradona será transferido, foi anunciado pelos filhos de ídolo argentino em outubro do ano passado. A construção terá como objetivo oferecer ao público um mausoléu aberto para honrar o legado do eterno camisa 10 e “cumprir sua vontade”.

Morte de Maradona

Diego Armando Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos. De acordo com a autópsia, o argentino morreu devido a um “edema pulmonar agudo secundário à insuficiência cardíaca crônica agudizada”.

O ex-jogador, considerado um dos maiores de todos os tempos, foi campeão mundial com a Argentina em 1986. Nos clubes, ‘D10s’, como ficou conhecido, brilhou por Argentino Juniors, Boca Juniors, Napoli e Barcelona. Porém, Maradona conviveu com problemas extracampo que prejudicaram a longevidade e sequência de sua carreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.