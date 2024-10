Maranhão celebra boa fase e mira Tondela na elite de Portugal

O brasileiro Pedro Maranhão tem sido um dos destaques da Liga Portugal 2. Nos primeiros sete jogos, o atacante participou de cinco gols, balançando as redes quatro vezes e servindo uma assistência. Após as primeiras rodadas, o Tondela ocupa a terceira colocação e se coloca entre os candidatos ao acesso.

Após marcar dois gols na última partida, se destacando na goleada contra o Académico de Viseu por 4 a 1, o brasileiro celebrou o grande momento atual no futebol português e afirma que o Tondela precisa manter o desempenho que tem apresentado para brigar por uma vaga na elite de Portugal.

“Fico feliz de estar vivendo um grande momento e ajudar a equipe com gols importantes. O que mais importa é nosso coletivo e estamos fazendo boas partidas, conquistando bons resultados e seguimos brigando pelo topo do campeonato. Temos que manter esse desempenho durante toda a temporada para alcançar nosso maior objetivo”, exaltou.

Na próxima rodada, a equipe visita o Torreense, que também briga entre os primeiros colocados. Maranhão espera um confronto complicado, mas visa um bom resultado para continuar na briga pela liderança

“Será mais um jogo difícil, ainda mais no estádio deles, onde são fortes com o apoio dos torcedores deles. Temos que estar atentos do início ao fim para conquistar um resultado positivo e seguir na briga na parte de cima da tabela”, projetou.

