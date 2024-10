Vini Jr tem reaproximação com ex-namorada e agita web

Há indícios de que Vini Jr este reatando um namoro que durou por volta de dois anos. Isso porque ele está se reaproximando de Maju Mazalli desde o início do ano, com quem teve um relacionamento entre 2019 e 2021. A proximidade deles é tamanha que a influenciadora mudou-se para Madri e fez um registro exercitando-se na academia que fica na casa do atacante brasileiro.

O local na casa do jogador do Real Madrid passou por uma mudança neste ano, já que ganhou novos desenhos. Especialmente de ídolos dele como Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant e Michael Jordan pelo basquete, além de Pelé. A intenção é motivar Vini Jr durante sua jornada, principalmente enquanto se exercita na academia. Os internautas que tiveram uma atenção especial à foto perceberam que apesar das modificações, trata-se do espaço na casa do camisa 7 do Real Madrid. Maju chegou também a fazer registros no closet da residência. A primeira indicação de reaproximação deles ocorreu em maio.

Ex-namorada prestigiou Vini Jr na final da Liga dos Campeões

No período, a influenciadora foi à Espanha para acompanhar a final da Liga dos Campeões entre o Borussia Dortmund e os Merengues. Além de ter feito passeios com amigos de Vini Jr na oportunidade. Mais recentemente, ela revelou que vendeu seu apartamento em São Paulo para morar no exterior para fazer um intercâmbio. De acordo com pessoas próximas, a influenciadora e o atacante se reencontraram para ter um novo capítulo no namoro que tivera cinco anos atrás. Na época, eles tentavam manter o relacionamento de maneira discreta, mas chegaram a ser flagrados juntos em um shopping durante as férias de Vini Jr.

Fora dos gramados, o brasileiro vive a expectativa de receber o prêmio Bola de Ouro, entregue pela revista francesa “France Football”. Aliás, o jornal espanhol “Marca” informou que o atacante do Real Madrid já foi até avisado que receberá o prêmio de melhor jogador do mundo pelo desempenho na temporada passada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook