Destaque do Botafogo, Almada é convocado para a seleção argentina

Destaque e maestro do Botafogo, Almada é um dos nomes da seleção argentina para as próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A atual campeã mundial enfrenta a Venezuela, em Maturín, no dia 10 de outubro, e a Bolívia, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no dia 15.

Assim, “El Mago” é o sexto jogador do Botafogo que estará nas jornadas de outubro das Eliminatórias. Antes dele, o atacante Luiz Henrique (Brasil), o centroavante Jesus (Brasil), o atacante Savarino (Venezuela), o goleiro Gatito (Paraguai) e o zagueiro Bastos (Angola) haviam sido chamados por seus respectivos países.

Além de Almada, outra novidade é o retorno de Messi, fora da última convocação da seleção albiceleste. Em contrapartida, suspenso, o goleiro Dibu é ausência entre os hermanos.

Confira, abaixo, a lista do técnico Lionel Scaloni Goleiros: Benítez (PSV-HOL), Rulli (Olympique de Marselha-FRA) e Musso (Artlético de Madrid-ESP).

Defensores: Montiel (Sevilla-ESP), Molina (Atlético de Madrid-ESP), Romero (Tottenham-ING), Pezzella (River Plate-ARG), Balerdi, Otamendi (Benfica-POR), Martínez (Manchester United-ING), Tagliafico e Acuña.

Meio-campistas: Paredes (Roma-ITA), Mac Allister (Liverpool-ING), Fernández (Chelsea-ING), Lo Celso (Betis-ESP), Paz (Como-ITA), Almada (Botafogo), Palacios (Bayer Leverkusen-ALE) e De Paul (Atlético de Madrid-ESP).