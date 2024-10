João Paulo, do Santos, era alvo de assalto em condomínio de luxo

O goleiro João Paulo era o alvo de um assalto que terminou em tiroteio em um condomínio de luxo no bairro Embaré, em Santos. O jogador, que se recupera uma lesão no tornozelo, estava no CT do clube santista no momento da ação. Os criminosos invadiram a casa de um vizinho e fizeram seis moradores por mais de quatro horas. O caso aconteceu na última terça-feira (1). A informação é do G1.

De acordo com o publicado, criminosos entraram no condomínio, localizado na Rua Castro Alves, dentro de um carro preto, durante a manhã. Porém, a Polícia Militar acabou acionada durante a invasão. Na abordagem, tiros foram efetuados contra o veículo. Um dos suspeitos foi baleado e preso após ser encaminhado à Santa Casa de Santos. Os outros dois se entregaram após a libertação dos reféns, já no período da tarde.

Um porteiro do edifício acabou detido por ajudar três criminosos a entrarem no local. De acordo com a delegada Liliane Lopes Doretto, o profissional responderá por roubo qualificado, assim como os três comparsas, que também acabaram presos. Liberadas, as vítimas não sofreram ferimentos.

A 3º DP de Santos ficará com a investigação do caso.

João Paulo se manifesta após a tentativa de assalto Posteriormente ao episódio, João Paulo usou as redes sociais para tranquilizar seus seguidores e os torcedores do Santos.