Roger faz teste em treino do Internacional e Rômulo deve ser titular

O Internacional tem como obsessão dar sequência ao seu bom momento no Campeonato Brasileiro. Seu principal objetivo é concretizar a entrada na zona de classificação da Libertadores. Tal tarefa pode ocorrer já no compromisso seguinte da equipe, o embate com o Corinthians. Porém o técnico Roger terá desfalques e precisará fazer pelo menos uma mudança no time. No treino, desta quarta-feira (2), o comandante fez testes e acenou com Rômulo entre os titulares.

Isso porque o treinador não poderá contar com o volante Fernando, que cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo. Inclusive, o veterano ainda reclama de dores no tornozelo direito. Na atividade desta quarta-feira, Roger dividiu o grupo em dois times e pediu que realizassem troca de passes. O pedido do técnico era que tentassem sair rápido da pressão em até seis toques para alcançar o campo de ataque pelos lados e tentar marcar o gol. No setor ofensivo, a equipe foi formada com Gabriel Carvalho pela direita, Alan Patrick centralizado entre os outros meio-campistas, Wesley na esquerda, além de Valencia como centroavante.

Desfalques de Roger no Inter em treino e na temporada

Contudo, Roger não teve à disposição três atletas: o goleiro Rochet, o zagueiro Vitão e o meio-campista Bruno Tabata. Apesar da ausência, o trio não causa preocupação, já que o arqueiro realizou trabalhos na academia. Os outros dois realizaram exercícios internamente no CT Parque Gigante. Posteriormente, correram ao redor do gramado.

Anthoni substituiu o goleiro uruguaio e o jovem Victor Gabriel foi o companheiro de Clayton Sampaio na zaga e na vaga de Vitão. Fernando passou a integrar o departamento médico, que ajuda na recuperação de mais quatro atletas. O zagueiro Agustín Rogel e o atacante Rafael Borré, os dois com lesões musculares na coxa esquerda. Por outro lado, a situação de Mercado é mais grave. Afinal, precisará passar por uma operação para corrigir uma contusão no joelho direito.

O goleiro Ivan teve o mesmo problema do defensor argentino, rompeu o ligamento cruzado anterior, mas do joelho esquerdo e no início da temporada. Ele já realizou a cirurgia e está em fase mais avançada de recuperação. O comandante vai comandar ainda mais duas atividades com o grupo, nas manhãs das próximas quinta e sexta-feira (3 e 4), antes de finalizar a preparação.

O confronto com o Corinthians, pela 29ª rodada da Série A, ocorre no próximo sábado (5), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. No atual cenário, o Inter é o sétimo colocado, com 45 pontos, mas ainda com um jogo a menos. Aliás, a equipe vem de uma invencibilidade de oito jogos no Campeonato Brasileiro. Com um triunfo sobre o Vitória por 3 a 1, no Beira-Rio, em seu último compromisso.

