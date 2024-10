Palmeiras x União ABC (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o União ABC nesta quinta-feira (3/10), às 15h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. O Verdão é tricampeão da competição e vem com moral, após conquistar o Campeonato Brasileiro da categoria. Já o time do Mato Grosso do Sul tenta fazer história eliminando o gigante paulista.

Reencontro das equipes no ano

Palmeiras e União já se enfrentaram em 2024. Afinal, eles caíram no mesmo grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Verdão venceu por 4 a 0. Os gols foram marcados por Thalys, Kauan Santos, Estêvão e Riquelme Fillipi.

Como chega o Palmeiras

O Verdão chega empolgado para esta partida. Afinal, nesta segunda-feira (30/9), a equipe bateu o Cruzeiro por 3 a 0 e conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20. O destaque da equipe é Thalys, que terminou o Brasileirão da categoria como artilheiro ao marcar 15 gols e ser um dos grandes nomes do Palmeiras no caminho do título. Assim, o Alviverde tentará confirmar o favoritismo para buscar o tricampeonato do torneio.

Como chega o União ABC

Por outro lado, o time do Mato Grosso do Sul tenta fazer história. É verdade que o último encontro com o Verdão não foi dos melhores, mas a equipe acredita nos aprendizados daquela partida para tentar surpreender e avançar na Copa do Brasil Sub-20. Aliás, o destaque é Vitor Queiroz, artilheiro do União na temporada.

PALMEIRAS X UNIÃO ABC

Primeira fase da Copa do Brasil Sub-20

Data e horário: 03/10/2024, às 15h

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Patrick e Allan, Thalys, Luighi e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

UNIÃO ABC: Marcos André; Baiano, Leo Chrispim, Heile e Arthur; Formiga, Thiaguinho e Mumu; Pedro, Vuitor Queiroz e Michael. Técnico: Toninho Mussi.

Árbitro: Gabriel Furlan (SP)

Assistentes: : Raphael de Albuquerque Lima (SP) e Vladimir Nunes da Silva (SP)



