Problema para a Seleção: Bremer lesiona o joelho em jogo da Juventus

A Seleção Brasileira pode ter um problema para os jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Afinal, o zagueiro Bremer lesionou o joelho e deixou o campo chorando na partida entre RB Leipzig e Juventus, pela segunda rodada da fase de liga da Champions.

Aos cinco minutos do primeiro tempo, Bremer disputou bola com um atacante do time alemão e pisou em falso. Assim, logo sentiu fortes dores no joelho e desabou no gramado. O brasileiro levantou, bateu o pé no chão e movimentou o local tentando voltar a jogar, porém percebeu que não teria condições de permanecer em campo.

Em seguida, deixou o campo carregado e foi para o vestiário. A Juventus ainda não se pronunciou sobre a lesão do zagueiro, de 27 anos.

No entanto, as imagens preocupam. Caso seja confirmada lesão, ele deve ser cortado em breve pelo técnico Dorival Júnior. Vale lembrar que o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, está na pré-lista do treinador.

O Brasil terá duas partidas nesta Data Fifa para tentar se recuperar nas Eliminatórias para Copa do Mundo. No dia 10, a seleção enfrenta o Chile, em Santiago, às 21h (de Brasília). Em seguida, no dia 15, encara o Peru, em Brasília, às 21h45.

A Seleção faz péssima campanha e está na modesta quinta colocação, com apenas dez pontos em oito jogos. A liderança é da Argentina, com 18. Vale lembrar que os seis primeiros garantem uma vaga direta à Copa do Mundo. O sétimo vai para a repescagem.

