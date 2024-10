Porto x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2024/25, com duelo entre gigantes do futebol do Velho Continente. Nesta quinta-feira (3), Porto e Manchester United se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da competição, que está sendo disputada em novo formato, semelhante ao da Champions.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazeTV (YouTube).

Como chega o Porto

O clube português passa por um processo de reconstrução após a saída do técnico Sergio Conceição em junho, e agora está sob o comando do seu então auxiliar Vitor Bruno, que assumiu o cargo. Dessa maneira, o Porto conquistou a Supercopa de Portugal ao bater o Sporting no início da temporada e aparece na vice-liderança do Campeonato Português.

Além disso, o Porto vem de uma vitória por 4 a 0 sobre o Arouca, no último domingo (29), diante de seus torcedores no Estádio do Dragão.

Contudo, o time português não começou bem a disputa da Liga Europa e perdeu fora de casa para o Bodo/Glimt, da Noruega, por 3 a 2, na partida de estreia das equipes na competição.

A boa notícia, no entanto, é que o técnico Vitor Bruno não tem nenhum jogador lesionado ou suspenso e deve ter força máxima para o jogo desta quinta-feira.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o gigante Manchester United está na disputa da Liga Europa após mais uma temporada abaixo do esperado, onde não conseguiu a classificação para a Champions. Além disso, o time comandado pelo técnico Erik ten Hag segue pressionado e colecionando resultados irregulares em 2024/25.

Dessa maneira, o United chega para enfrentar o Porto com uma sequência de três jogos sem vitória. No último compromisso da equipe na Premier League, derrota por 3 a 0 para o Tottenham. Além disso, os Red Devils ficaram apenas no empate com o Twente, da Bélgica, na partida de estreia nesta edição da Liga Europa, no Old Trafford.

Para enfrentar o Porto, o United terá os desfalques de Yoro, Malacia e Luke Shaw, que seguem fora por lesão. Ao mesmo tempo, Mason Mount, Mainoo e Maguire aparecem como dúvidas.

Porto x Manchester United

2ª rodada da Liga Europa 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 03/10/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR).

Porto: Diogo Costa; João Mário, Zé Pedro, Nehuén Pérez e Francisco Moura; Marko Grujic, Eustáquio e Nico González; Pepê, Galeno e Omorodion. Técnico: Vítor Bruno.

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt (Maguire), Lisandro Martínez e Dalot; Ugarte, Casemiro (Mainoo) e Bruno Fernandes; Rashford, Garnacho e Zirkzee. Técnico: Erik ten Hag.

Árbitro: Tobias Stieler.

VAR: Bastian Dankert.

Onde assistir: CazeTV (YouTube).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.