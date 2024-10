Em jogo alucinante e com lesão de brasileiro, Juventus bate o Leipzig pela Champions

Em jogo maluco na Alemanha, a Juventus conquistou excelente vitória sobre o RB Leipzig por 3 a 2, nesta quarta-feira (2). A partida teve duas viradas, jogador expulso, brasileiro com lesão grave e muitos gols. Destaque para os centroavantes Vlahovic e Sesko, que marcaram duas vezes cada. Francisco Conceição, com um golaço, marcou o tento do triunfo da Velha Senhora.

Com o resultado, os italianos chegam à segunda vitória em dois jogos, com seis pontos conquistados e a sétima colocação da fase de liga da Champions. Já o RB Leipzig soma a sua segunda derrota e amarga a 29ª posição.

A Velha Senhora volta a campo na terça-feira (22), quando recebe em Turim o Stuttgart, às 16h (de Brasília). No dia seguinte, o RB Leipzig volta a jogar na Alemanha, desta vez diante do Liverpool, também às 16h.

Juventus perde Bremen com lesão no joelho

A partida começou lá e cá, com as duas equipes buscando o jogo. Porém, a Juventus logo veria que o confronto seria dramático. Afinal, com apenas cinco minutos, Bremer disputou bola com um atacante do time alemão e pisou em falso. Assim, sentiu fortes dores no joelho e desabou no gramado. O brasileiro levantou, bateu o pé no chão e movimentou o local tentando voltar a jogar, porém percebeu que não teria condições de permanecer em campo. Em seguida, deixou o campo carregado.

Os problemas da Velha Senhora não pararam por aí. Aos dez minutos, Nico González sentiu problema muscular e teve que sair, para a entrada de Francisco Conceição. No início, o técnico Thiago Motta já teve que queimar duas substituições.

As duas equipes seguiram tentando o gol, mas pecavam no passe final e não levavam tanto perigo aos goleiros. Vlahovic parou em Gulacsi em finalização na área. Em seguida, no contragolpe, Openda recebeu na esquerda e achou Sesko entre os zagueiros. O atacante avançou e soltou a bomba, que pegou no travessão antes de entrar: 1 a 0 Leipzig. Na reta final do primeiro tempo, a Juventus melhorou e dominou o duelo, mas sem conseguir criar uma chance real.

Etapa final maluca com gols, expulsão e VAR

O segundo tempo, contudo, seria completamente oposto. A Velha Senhora manteve o ímpeto e logo empatou a partida. Vlahovic recebeu cruzamento de Cambiasso pela esquerda e, de primeira, mandou para o fundo da rede. Enquanto era melhor, a Juventus via o Leipzig ser perigoso no contra-ataque. Assim, Openda acertou a trave de Di Gregorio. E não seria a única do belga.

Openda queria jogo. Antes dos 15 minutos, ele recebeu a bola na intermediária e avançou. Di Gregorio veio em sua direção e tentou cortar, mas acertou a bola fora da área com a mão. O juiz mandou seguir, mas o VAR foi acionado e o goleiro acabou expulso. Assim, a Juventus foi obrigada a usar sua última parada para substituição e colocou Perin no gol. E aproveitou ainda para lançar Douglas Luiz em campo. Na cobrança de falta de Xavi Simons, a bola tocou no braço justamente do brasileiro, que estava em campo há poucos segundos. Novamente o árbitro de vídeo entrou em ação e indicou pênalti. Na cobrança, Sesko bateu bem e virou para os alemães.

O jogo estava alucinante. Com um a menos, a Juventus não desistiu e, aos 24, chegou ao empate em linda finalização da entrada da área de Vlahovic, que foi no ângulo. No lance seguinte, o Leipzig foi à frente e Openda, mais uma vez, acertou a trave.

Golaço de português dá vitória aos italianos

A Juventus tinha coragem e não sentia estar em desvantagem numérica, apesar das chances criadas pelo Leipzig. McKennie fez o desarme no campo de defesa e acionou Kalulu, que fez a bola girar até Francisco Conceição na direita. O português fez uma linda jogada, colocou o defensor para dançar e mandou no cantinho para fazer um golaço.

Atrás do placar, o Leipzig colocou mais atacantes em campo e foi para frente, com três homens de presença de área em campo. Kalulu, um monstro na defesa, cortou uma bola providencial que chegaria redonda para Openda. Cambiasso ainda tirou uma bola em cima da linha para salvar os italianos. No último lance, Orban teve a chance de empatar, mas Perin estava lá para salvar os italianos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.