Matheus Pereira viaja e reforça o Cruzeiro contra o Fluminense

O Cruzeiro encerrou, nesta quarta-feira (2), sua preparação para o duelo contra o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, nesta quinta (3). A grande novidade entre os relacionados da Raposa é o meia Matheus Pereira, que volta após ser ausência na última rodada do Brasileirão.

O jogador, que é titular absoluto do Cruzeiro, viajou com o elenco para o Rio de Janeiro em voo fretado, segundo o “ge”. Ele participou do treino na última terça-feira, fazendo apenas atividades leves.

Matheus Pereira foi preservado do duelo contra o Vasco, no último domingo, para evitar uma possível lesão na coxa direita. Apesar de estar recuperado, não participou de nenhum treino completo durante a preparação para enfrentar o Tricolor. Assim, é provável que inicie a partida no banco de reservas.

Caso não seja escalado entre os 11 iniciais, a tendência é Mateus Vital ser mantido entre os titulares. Uma possibilidade é a entrada de Barreal, que também pode ganhar uma chance no lugar de Gabriel Veron, que ficaria no banco.

Fernando Diniz deve manter a dupla Zé Ivaldo e Lucas Villalba contra o Tricolor, apesar de João Marcelo retornar de suspensão. Assim, o Cabuloso busca encerrar o jejum de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro: derrota para o São Paulo e empates com Cuiabá e Vasco.

Dessa maneira, Diniz deve mandar a campo o seguinte time: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira (Mateus Vital); Veron (Barreal), Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

