Após revés, Endrick fala sobre críticas e agradece conselhos de Ancelotti

Após a derrota do Real Madrid para o Lille na Liga dos Campeões, o atacante Endrick falou à imprensa sobre a titularidade nesta quarta-feira (2). Foi a primeira vez que ele começou atuando na Champions, batendo recorde como mais novo a alcançar tal feito pelos Merengues (18 anos). Lamentando o revés, ele pediu atenção para o próximo compromisso madrilenho.

“Agradeço pela oportunidade. Infelizmente não deu para vencer. Mas a cabeça já tem de estar na próxima partida. São muito jogos e não podemos ficar lamentando”, afirmou o jovem.

Então, Endrick também falou sobre elogios e críticas. Para ele, porém, a mentoria por parte do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, é o que importa.

“Treino todos os dias. O Ancelotti me chama para conversar sobre como é importante estar aqui e aprender com os demais. Pede apenas para jogar tranquilo, ser feliz e fazer meu jogo. Creio que estou feliz em estar treinando com Ancelotti e feliz em aprender com ele”, avaliou, antes de finalizar:

“Não vejo elogios e críticas. Posso fazer um gol e ter elogio, mas quando perde tem crítica. Já aconteceu comigo no Palmeiras. Vejo no Tik Tok e depois apago. O que sigo são os conselhos do meu treinador e companheiros isso me ajuda bastante.”

