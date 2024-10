Com gol de Paulinho, Atlético vira sobre o Vasco e abre vantagem na Copa do Brasil

O Atlético abriu a semifinal da Copa do Brasil em vantagem. Nesta quarta-feira, o Galo venceu o Vasco de virada por 2 a 1, na Arena MRV, pelo primeiro jogo da fase da competição. Coutinho abriu o placar, mas Arana e Paulinho viraram o placar ainda no primeiro tempo. O atacante do time mineiro, aliás, marcou contra o seu ex-clube pela primeira vez. O duelo, afinal, foi de muita disputa, mas a equipe da casa foi melhor, especialmente na etapa final.

Com o resultado, o Atlético pode até empatar que vai à decisão na Copa do Brasil. Uma vitória do Vasco por dois gols de diferença garante a vaga para os cariocas. Caso o Cruz-Maltino vença por um gol de diferença. a decisão vai para os pênaltis. O vencedor vai pegar Flamengo ou Corinthians na final.

Coutinho e virada com Lei do Ex…

O primeiro tempo do jogo foi de muita intensidade. A primeira chance foi do Atlético, aos dez, com Hulk levando perigo em arremate da entrada da área, saindo à esquerda de Léo Jardim. A resposta vascaína foi certeira e em grande estilo. Após contra-ataque, Coutinho recebeu de Rodríguez na entrada da área, deixou Rubens no chão e abriu o placar. Depois disso, o Cruz-Maltino teve queda de rendimento e cedeu espaços ao Galo. Até que aos 37, não teve o que fazer. Arana aproveitou bola viva dentro da área e finalizou de primeira para deixar o placar igual. Seis minutos depois, a virada desleal para o vascaíno. Arana recebeu na esquerda e cruzou na medida para Paulinho, que marcou pela primeira vez contra o time que o revelou.

Galo cresce na 2ª etapa e garante vantagem

A segunda etapa seguiu com uma disputa física também muito forte entre as duas equipes. Cada espaço de campo era com intensidade. No entanto, os mineiros tiveram superioridade ao conseguirem chance. Logo aos três minutos, Rubens cruzou para área para Paulinho, mas o goleiro Léo Jardim tira as bolas dos pés de Paulinho. Na segunda metade, Lyanco teve duas escapadas e teve boas oportunidades. Hulk também quase ampliou, mas a bola parou na rede pelo lado de fora. Do outro lado, o Vasco teve um início bem animador, com uma finalização de Sforza, mas depois reduziu a intensidade e não conseguiu mais tramas de ataque. A outra, aliás, só foi acontecer com Payet, aos 43 minutos do segundo tempo. No fim, imprimiu uma pressão, mas sem sucesso.

ATLÉTICO-MG 2×1 VASCO

Semifinal da Copa do Brasil – Jogo de ida

Data-Hora: 02/10/2024, às 19h15 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (BH)

Público e renda: –

ATLÉTICO: Éverson; Lyanco (Bruno Fuchs, 27’/2°T), Battaglia, Junior Alonso; Guilherme Arana (Vargas, 10’/2°T), Rubens (Mariano, 35’/2°T), Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa; Paulinho (Cadu, 35’/2°T) e Hulk . Técnico: Gabi Milito.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Léo, Maicon, Lucas Piton (Victor Luís, 27’/2°T); Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza, intervalo), Coutinho (Payet, 19’/2°T); Emerson Rodríguez (Jean David, 19’/2°T), Puma Rodríguez (Alex Teixeira, 38’/2°T) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Gols: Philippe Coutinho, 13’/1°T (0-1); Guilherme Arana, 37’/1°T (1-1); Paulinho, 43’/1°T (2-1)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões Amarelos: Mateus Carvalho, Emerson Rodríguez (VAS)

Cartões Vermelhos: –

