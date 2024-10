Messi marca dois e Inter Miami conquista mais um título

O Inter Miami venceu o Columbus Crew por 3 a 2, nesta quarta-feira (2), pela 32ª rodada da Major League Soccer. Os gols da vitória foram de Lionel Messi, marcando dois na primeira etapa, e Luiz Suárez ampliando no segundo tempo.

Com o resultado, a equipe de Miami garantiu a primeira colocação da Conferência Leste. Como o Los Angeles Galaxy, líder da Conferência Oeste, não pode mais alcançá-los, o time de Messi também garantiu a Supporters’ Shield, taça dada ao time de melhor campanha na temporada regular da MLS.

Messi brilha mais uma vez

Lionel Messi abriu o placar para os visitantes aos 44 minutos do primeiro tempo, com um golaço após drible para limpar a jogada e toque na saída do goleiro. Ainda na primeira etapa, cinco minutos mais tarde, mais um gol do camisa 10, de falta.

Logo no início da etapa final, antes do primeiro minuto, os donos da casa diminuíram com Diego Rossi. Aos dois, Luis Suárez marcou de cabeça, na grande área, e ampliou o placar. Cucho Hernández diminui novamente para o Columbus Crew, aos 15, mas os mandantes não conseguiram empatar a partida.

Próximos jogos

Agora, pela 33ª rodada da MLS, o Inter Miami visita o Toronto no próximo sábado (5), às 17h (horário de Brasília). Enquanto isso, o Columbus Crew recebe o Philadelphia no mesmo dia, às 20h30.

