Gerson valoriza vitória do Flamengo em estreia de Filipe Luís: ‘Tem que assimilar rápido’

Na estreia de Filipe Luís como técnico, Flamengo saiu na frente sobre o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Maracanã. Ao final do confronto, Gerson falou sobre a troca de treinador no meio da temporada e valorizou o resultado.

“Como falei na última entrevista, futebol é dinâmico. Tem que assimilar o mais rápido possível, não teve muito tempo, às vezes não treina só em campo, mas também por vídeo. Foi bastante vídeo, tem que assimilar rápido e dar sequência. Gostei, claro, saí vitorioso. É seguir passo a passo”, disse.

Com o resultado, o Flamengo pode até empatar na Neo Química Arena que avança à decisão da Copa do Brasil. Em caso de vitória por um gol do Corinthians, a vaga para final será definida nos pênaltis. Em caso de triunfo do Timão por dois ou mais gols, o time paulista se garante na decisão de forma direta.

O jogo da volta será no dia 20, um domingo, na Neo Química Arena. Os times, aliás, brigam na Justiça por causa da data da partida. Inicialmente, o duelo seria no dia 16, quarta-feira anterior, mas foi para frente por causa da Data Fifa.

