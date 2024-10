Sem Mbappé, Deschamps convoca França para enfrentar Israel e Bélgica

A França divulgou, nesta quinta-feira (3), os convocados para enfrentar Israel e Bélgica pela Liga das Nações. Nesse sentido, o técnico Didier Deschamps deixou de fora Kylian Mbappé, que voltou de lesão na partida do Real Madrid pela segunda rodada da Champions League. A comissão, porém, preferiu poupar o atacante, que voltou a sentir um desconforto muscular após o jogo.

Entre as novidades, está Christopher Nkunku, atacante do Chelsea. O jogador da equipe merengue, porém, ficou duas partidas sem atuar por conta de lesão no bíceps femoral da perna esquerda. O camisa 9 chegou a entrar em campo na derrota para o Lille, da França, mas sentiu um novo desconforto.

Entre as novidades, está Christopher Nkunku, atacante do Chelsea, visto que o técnico terá a ausência de seu craque e de Griezmann, que decidiu se aposentar da seleção. O jogador dos Blues estava fora da seleção francesa desde junho de 2023 e soma 10 partidas pela equipe nacional.

Na Liga das Nações, a França soma uma vitória e uma derrota até aqui, ambas como mandante. Na primeira rodada, os franceses perderam por 3 a 1 para a Itália, enquanto, na sequência, venceram a Bélgica por 2 a 0.Dessa forma, na classificação, os comandados de Didier Deschamps estão em segundo lugar.

Por fim, a seleção azul entra em campo nos dias 10 e 14 de outubro, fora de casa, diante de Israel e Bélgica, respectivamente.

Veja os convocados da França

Goleiros: Aréola (West Ham), Maignan (Milan) e Samba (Lens)

Defensores: Koundé (Barcelona), Clauss (Nice), Wesley Fofana (Chelsea), Konaté (Liverpool), Upamecano (Bayern de Munique), Saliba (Arsenal), Theo Hernandez (Milan) e Lucas Digne (Aston Villa)

Meio-campistas: Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Lazio), Zäire-Emery (PSG), Tchouaméni (Real Madrid) e Manu Koné (Roma)

Atacantes: Dembélé (PSG), Kolo Muani (PSG), Thuram (Inter de Milão), Barcola (PSG), Christopher Nkunku (Chelsea) e Michael Olise (Bayern de Munique)

