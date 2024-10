Na busca para deixar o Z4 do Brasileirão, Fluminense reencontra Fernando Diniz

Com as eliminações nas Copas, o Fluminense volta suas atenções para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, o Tricolor mede forças com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e o elenco terá o reencontro com um velho conhecido: Fernando Diniz.

Na última temporada, o novo treinador da Raposa fez história no comando do time carioca. Nesse sentido, levou a equipe ao título inédito da Libertadores, apagando de vez a ferida de 2008 (quando perdeu a decisão para a LDU, no Maracanã, nos pênaltis). E foi da melhor maneira, com o Maracanã lotado e muita emoção até o fim diante do Boca Juniors.

Além disso, colocou o Tricolor em duas edições de Mundiais de Clubes. Na primeira delas, uma derrota por 4 a 0 para o poderoso Manchester City, que serviu de experiência e para colocar o nome do clube na mídia internacional. Agora, em 2025, o elenco participará mais uma vez do torneio, que terá um novo formato, mais longo, por decisão da Fifa.

Em 2024, Diniz não conseguiu fazer com que o Fluminense repetisse o mesmo nível de atuações e viu a equipe despencar na classificação do Brasileirão. Antes disso, veio o título da Recopa Sul-Americana, contra a própria LDU com excelente atuação de Jhon Arias.

Cabe destacar que esta será a sexta vez que Fernando Diniz enfrentará o time carioca, como treinador. Dessa forma, no total, são três derrotas e duas vitórias para o treinador. Será o primeiro reencontro do profissional desde sua saída do Tricolor, que foi recheada de emoção.

Olho na tabela

O Fluminense, no momento, ocupa a 18ª colocação, com 27 pontos, e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Por fim, o time tem um jogo a menos que seus adversário, que será diante do Athletico, também no Maracanã, porém ainda sem data definida até o momento.

Retrospecto de Fernando Diniz contra o Fluminense

1 – Fluminense 2 x 0 Athletico-PR – Brasileirão 2018

2 – São Paulo 0 x 2 Fluminense – Brasileirão 2019

3 – São Paulo 3 x 1 Fluminense – Brasileirão 2020

4 – Fluminense 1 x 2 São Paulo – Brasileirão 2020

5 – Fluminense 1 x 0 Santos – Brasileirão 2021

