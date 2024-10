Substituído em vitória do Atlético, Arana tranquiliza: ‘Nada grave’

O lateral-esquerdo Guilherme Arana foi um dos destaques do Atlético na virada por 2 a 1 sobre o Vasco, na Arena MRV, na noite de quarta-feira (2), em partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. O jogador marcou o primeiro gol e deu a assistência para o segundo. No entanto, logo após, substituído por conta de um desconforto muscular.

Apesar disso, Arana tranquilizou os torcedores, afirmando que está bem.

“Senti meu adutor um pouco pesado. Às vezes, é preciso ser inteligente e não forçar. O torcedor pode ficar tranquilo, não é nada grave”, afirmou.

Ele também destacou a importância de manter a cautela para o jogo de volta, no dia 19 de outubro, no Rio de Janeiro.

“Ainda restam 90 minutos, é uma semifinal contra um adversário de camisa gigante, como o Vasco. Não há nada decidido ainda. Claro que estamos felizes com a vitória, mas a classificação ainda não está garantida”, concluiu.

