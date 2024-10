Caso da morte de Maradona tem primeiro julgamento na Argentina

A morte do ídolo argentino Diego Maradona ainda passa pelos seus desdobramentos. O primeiro julgamento sobre o caso ocorreu em Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira (2). Houve, assim, uma audiência preliminar, que decidiu algumas questões da investigação cujo alvo é um dos suspeitos. O ponto inicial apresentou provas e testemunhas.

Uma das suspeitas de ter sido a responsável pela morte de Maradona, Gisella Madrid esteve presente na audiência, acompanhada de seu advogado Rodolfo Baqué.

“Nesta audiência prévia ao debate, são apresentadas as provas e, se chegarmos a um acordo, aí será marcada a data para a seleção do júri”, esclareceu a defesa de Gisella.

Aliás, o representante jurídico depois condenou o prosseguimento com relação às dúvidas a respeito do caso.

“Você acha que um enfermeiro pode ter tido intenção, desejo ou vontade de matar Maradona? Ou interesse econômico? Esse julgamento é um absurdo”, criticou o advogado em contato com a imprensa.

Assim, esta primeira apreciação será exclusiva a Gisela por uma solicitação de sua defesa. Outros sete profissionais da saúde que ficavam responsáveis dos cuidados de Maradona passarão a ser alvo de julgamento a partir de 11 de março do ano que vem. São eles:

Leopoldo Luciano Luque – neurocirurgião

– neurocirurgião Agustina Cosachov – psiquiatra

– psiquiatra Carlos Ángel Díaz – psicólogo

– psicólogo Nancy Forlini – médica coordenadora

– médica coordenadora Mariano Perroni – coordenador de enfermagem

– coordenador de enfermagem Pedro Pablo Di Spagna – médico clínico

– médico clínico Ricardo Omar Almirón– enfermeiro

Detalhes das acusações aos suspeitos da morte de Maradona

Todos esses oito suspeitos trabalhavam na casa do ex-craque argentino durante o período em que esteve internado, em sua casa, na periferia de Buenos Aires. A morte de Maradona ocorreu em novembro de 2020, após uma cirurgia no cérebro, que tornou necessária depois de um acidente doméstico.

Todos os réus recebem a acusação de “homicídio com dolo eventual” e involuntário. Portanto, caso eles sejam considerados culpados, a pena varia entre oito a 25 anos de prisão.

De acordo com a autópsia, a razão da morte do ex-jogador foi um “edema agudo de pulmão secundário a insuficiência cardíaca crônica exacerbada”. Além disso, Jana, uma das filhas de Maradona, e a sua ex-esposa Verônica Ojeda também estiveram presentes no primeiro julgamento.

