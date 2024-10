Palmeiras pode ter Estêvão e Marcos Rocha de volta contra o RB Bragantino

O Palmeiras seguiu sua preparação para o duelo contra o RB Bragantino, neste sábado (5/10), às 16h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira, aliás, pode ganhar duas novidades importantíssimas para o duelo em Bragança Paulista.

Afinal, Estêvão e Marcos Rocha treinaram com o restante do grupo nesta quinta-feira (3/10) e se aproximaram do retorno aos gramados. Embora ambos estejam em transição entre a parte física e técnica, eles já fazem atividade com o restante do elenco. Assim, cresce a expectativa que eles estejam na lista de relacionados para o embate contra o RB Bragantino.

Quem é certo que volta ao time é Zé Rafael e Richard Ríos. Afinal, os dois cumpriram suspensão contra o Atlético-MG e voltam aos relacionados. Marcelo Lomba, recuperado de pubalgia, já tem trabalhado no campo e pode ser reserva de Weverton na próxima rodada. Mayke, em transição após lesão na panturrilha, trabalhou à parte e deve seguir fora.

Contudo, a grande expectativa fica por conta de Estêvão. O jogador é desfalque há dois jogos com uma lesão na coxa esquerda. Ele foi a campo na terça, quarta e quinta, e agora espera estar ao menos no banco de reservas contra o RB Bragantino.

Qual será o time do Palmeiras

Um provável Palmeiras contra o RB Bragantino tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.

O Palmeiras tem 56 pontos, um a menos que o líder Botafogo, e pode assumir o primeiro lugar com uma combinação de resultados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.