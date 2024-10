Alemanha anuncia convocados para jogos da Liga das Nações

A Alemanha anunciou, nesta quinta-feira (3), a lista de convocados para a Data Fifa de outubro. Assim, a seleção terá pela frente confronto com Holanda e a Bósnia, pela Liga das Nações. O técnico Julian Nagelsmann não poderá contar com Ter Stegen e Niclas Füllkrug, ambos lesionados.

O arqueiro do Barcelona rompeu o tendão do joelho direito na partida contra o Villarreal e precisou passar por cirurgia, com previsão de que fique longe dos gramados por oito meses. Füllkrug, por sua vez, não participou dos últimos quatro jogos do West Ham, da Inglaterra, por causa de uma lesão na panturrilha.

Por outro lado, Serge Gnabry, que não era selecionado desde 2023, está de volta ao grupo. O atacante, do Bayern de Munique, esteve em um amistoso contra a Áustria, em novembro, e desde então não representou mais a seleção. Agora, ele poderá disputar dois jogos da Liga das Nações.

A Alemanha enfrenta a Bósnia no dia 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília), e volta a encarar a Holanda no dia 14, no mesmo horário. Na classificação, os comandados do técnico Julian Nagelsmann estão na liderança do Grupo 3, empatados na pontuação com os holandeses.

Confira os convocados da Alemanha: