João Victor, do Vasco, é absolvido no STJD por expulsão contra o CAP

O zagueiro João Victor, do Vasco, foi julgado e absolvido nesta quinta-feira (3) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Assim, o defensor está apto a defender o Cruz-Maltino no jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.

O julgamento era acerca do cartão vermelho de João Victor no jogo de ida das quartas de final da competição, diante o Athletico. Na ocasião, ele e o atacante Lucas Di Yorio se envolveram num empurra-empurra e receberam a expulsão direta. O Vasco venceu a partida, disputada em São Januário, por 2 a 1.

LEIA MAIS: Pequeno Gui faz pedido inusitado a Hulk. Saiba mais

João Victor, então, cumpriu suspensão na partida de volta contra o Furacão, que rendeu a classificação ao Gigante da Colina rumo às semifinais. Na última quarta (2), ele estava apto a atuar contra o Atlético-MG, mas corria o risco de ficar fora da volta por conta do julgamento.

Como a Comissão Disciplinar concedeu apenas um jogo de suspensão para o zagueiro e ele já o cumpriu, está, assim, disponível para o técnico Rafael Paiva para a partida da volta. Ela ocorre no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.