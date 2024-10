Fotógrafo que acusou gestos racistas contra Vini Jr revela sofrer ameaças

Os comportamentos racistas contra Vini Jr durante o clássico das equipes de Madri, no último domingo (29/09), passaram a respingar em terceiros. Afinal, o fotógrafo francês Jordan Bajo, que denunciou os atos preconceituosos, expôs, em entrevista ao portal “Uol”, que recebeu ameaças de alguns torcedores do Atlético de Madrid.

O profissional foi assistir ao clássico madrilenho no estádio Wanda Metropolitano em um dia de folga. Ele esteve junto de amigos que são torcedores de ambos os times. Já na reta final do confronto, no momento em que ocorreu a substituição de Vini Jr no Real Madrid, o francês aponta que foi testemunha de atos racistas por uma parte da torcida dos donos da casa.

“Quando o Vini saiu, eu vi grupos de torcedores gritando “macaco” ou fazendo sons imitando macacos. Eram alguns grupos de 10 a 15 pessoas. Somando todas, talvez fossem mais de 100. Não era o estádio inteiro, eram grupos em uma parte específica da arquibancada”, detalhou o fotógrafo em conversa com o portal.

Posteriormente ao episódio, Jordan utilizou suas redes sociais para criticar as atitudes. Na sequência, ele indica que sua publicação viralizou e passou a receber mensagens agressivas de alguns torcedores do Atlético de Madrid pela internet.

“Muitos torcedores enviaram mensagens por Twitter e Instagram. Eu não publiquei o que vi ali porque queria aparecer, eu publiquei porque precisava desabafar, o que vi me fez ficar muito mal”, acrescentou o francês.

Fotógrafo deve ser acionado para ajudar em investigações

As postagens de Bajo foram encaminhadas para a Comissão Antiviolência do Conselho Superior de Esportes da Espanha. Em seguida, ele aguarda que as autoridades espanholas o contatem, cenário que deve ocorrer ainda nesta semana, com o objetivo de que ele contribua com as investigações.

“Infelizmente não tenho vídeos que possam servir como prova. Então, acaba ficando a minha palavra contra a dos torcedores neste caso”, concluiu.

Cenário de sanções por atos racistas contra Vini Jr

Este não é o primeiro caso de registro de comportamentos racistas durante um jogo no estádio Wanda Metropolitano. Afinal, no começo de setembro, dessa vez a vítima foi Nico Willians, atacante do Athletic Bilbao e da seleção espanhola. Na oportunidade, houve a denúncia a um torcedor .

Neste episódio mais recente, as probabilidades do Atlético de Madrid receber uma punição pelos gestos de sua torcida são maiores. Até porque há um elemento a mais que agrava a situação. O fato de objetos terem sido lançados da arquibancada em direção ao campo, fato que provocou a paralisação da partida por cerca de 20 minutos. E não especificamente pela acusação do fotógrafo Jordan Bajo.

O árbitro do clássico, Mateo Busquets Ferrer, não destaca que houve comportamentos racistas na súmula do jogo. Apenas relata que aos 19 minutos do segundo tempo, houve o “lançamento de vários objetos contra o goleiro da equipe visitante, sem que nenhum o atingisse. Entre os objetos havia três isqueiros e uma garrafa de água”.

Aliás, o ofício registrou que houve duas tentativas de pedir que os torcedores se acalmassem, através do sistema de som, mas sem sucesso. Com isso, os jogadores dos dois times foram para os vestiários e aguardaram que os nervos deixassem de estar aflorados. Até que o confronto terminasse no empate em 1 a 1. Pela situação negativa, o Atlético de Madrid vai ter que vetar a presença de público por três partidas no trecho da arquibancada em que lançaram objetos para o gramado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook