Flávio Rodrigues de Souza vai apitar Botafogo x Athletico-PR

A Confederação Brasileira de Futebol definiu a arbitragem para Botafogo e Atlhetico Paranaense, pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. Flavio Rodrigues de Souza, do quadro da Fifa e da Federação Paulista, vai comandar a partida.

Flávio apitou cinco partidas do Alvinegro nesta temporada, sendo quatro pelo Campeonato Brasileiro, nas vitórias sobre o Fluminense e Internacional por 1 a 0, Fortaleza por 2 a 0 e também na derrota da equipe para o Juventude por 3 a 2. O outro jogo, portanto, foi o empate em 1 a 1 com o Bahia pela Copa do Brasil.

No entanto, em duas destas partidas, teve algumas contestações na atuação do árbitro. Primeiro, contra o Juventude, ele validou um gol da equipe do Papo que foi com o braço. Além disso, deixou de expulsar Erick Farias por um carrinho em Matheus Martins. Depois, no clássico contra o Fluminense, Flavio não expulsou Martinelli depois de uma forte entrada em Gregore.

Botafogo e Athletico Paranaense se enfrentam no sábado (5), às 16h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba. O Alvinegro é líder da competição com 57 pontos e busca manter a liderança e ampliar a vantagem para o Palmeiras, segundo colocado com 56 pontos. Por outro lado, o Furacão é o 15° colocado, com 31 pontos, e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

No primeiro turno, o duelo entre as equipes no Nilton Santos terminou no empate por 1 a 1. Os visitantes saíram na frente com Mastriani e o clube carioca buscou o empate nos acréscimos com o zagueiro Bastos.

