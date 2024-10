Tottenham bate Ferencváros e mantém 100% na Liga Europa

Na briga pela liderança da Liga Europa 2024/25, o Tottenham venceu o Ferencváros por 2 a 1, nesta quinta-feira (3), na Hungria, em partida válida pela segunda rodada da competição. Pape Matar Sarr e Brennan Johnson, um em cada tempo, anotaram os gols do triunfo do time inglês. Já os donos da casa descontaram nos acréscimos com Barnabás Varga.

Dessa maneira, o Tottenham chegou à segunda vitória em duas rodadas e manteve os 100% de aproveitamento na Liga Europa. Ou seja, os ingleses brigam pela liderança nesta fase de liga e aparecem como um dos favoritos para avançar para o mata-mata.

Em sua primeira partida na Liga Europa, os Spurs venceram o Qarabağ, do Azerbaijão, por 3 a 0.

Por outro lado, o Ferencváros chegou à segunda derrota consecutiva na Liga Europa e ainda não saiu do zero. Na partida de estreia na competição, o time húngaro perdeu por 2 a 1 para o Anderlecht, da Bélgica.

Jogos da 2ª rodada da Liga Europa 2024/25

Quinta-feira (3/10)

M. Tel-Aviv 0x2 Midtjylland

Real Sociedad 1×2 Anderlecht

Olympiacos 3×0 Braga

Hoffenheim 2×0 Dínamo de Kiev

Qarabag 1×2 Malmo

Lazio 4×1 Nice

Rigas FS 2×2 Galatasaray

Slavia Praga 1×1 Ajax

Ferencváros 1×2 Tottenham

Elfsborg x Roma – 16h

Porto x Manchester United – 16h

Athletic Bilbao x AZ – 16h

Plzen x Ludogorets – 16h

Rangers x Lyon – 16h

Twente x Fenerbahçe – 16h

Besiktas x Eintracht Frankfurt – 16h

PAOK x FCSB – 16h

Union Berlim x Bodo/Glimt – 16h

*Horários de Brasília.

