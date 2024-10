Dorival Júnior convoca Beraldo para o lugar de Bremer na Seleção

O técnico Dorival Júnior convocou, na tarde desta quinta-feira (3), o zagueiro Beraldo, do Paris Saint-Germain, para os jogos contra o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias. O defensor ocupará o lugar de Bremer, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo durante partida da Juventus.

“Lamentavelmente tivemos a notícia da séria lesão com o atleta Bremer, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, consideração, carinho e a torcida, para que retorne o mais rápido possível. Para seu lugar, estamos convocando Beraldo, do PSG”, disse Dorival Júnior.

Militão é dúvida

Outro jogador que pode ser cortado é Éder Militão. Afinal, o zagueiro do Real Madrid se machucou durante a derrota para o Lille, na quarta-feira, e precisou ser substituído no começo do segundo tempo. O problema foi na coxa direita. Lembrando que Militão ficou fora da lista anterior por conta de uma lesão na região.

O técnico Dorival Júnior, entretanto, não comunicou sobre a situação do jogador.

Em resumo, a apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira (7), em São Paulo (SP).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.