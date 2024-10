Fifa cria nova janela para o mercado de transferências

A Fifa aprovou, nesta quinta-feira (3), por unanimidade, a criação de uma nova janela de transferências, além dos já existentes no verão e no inverno europeu. Esse novo período, chamado de “registro excepcional”, ocorrerá entre 1º e 10 de junho de 2025.

A medida se aplica a todos os clubes que disputarão o Mundial de Clubes de 2025. No entanto, a Fifa ressaltou que esse novo mercado estará disponível para todas as federações. Mas, ficará a critério de cada uma decidir se vai usá-lo ou não.

Além disso, a Fifa explicou que, como alguns contratos de jogadores expiram no meio do torneio, a medida permitirá que os clubes participantes substituam atletas durante um período limitado ou busquem uma solução com os jogadores para facilitar a renovação de seus contratos. Esse tipo de ação já havia sido autorizado durante a pandemia.

“O Mundial de Clubes 2025 marcará o início de uma nova era para o futebol de clubes em todo o mundo. Esses regulamentos garantirão as melhores condições possíveis para que os 32 clubes participantes e os melhores jogadores do mundo possam brilhar ao mais alto nível”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

