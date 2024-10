Thiago Santos completará 50 jogos pelo Fluminense

Na partida desta quinta-feira (3) contra o Cruzeiro, o volante Thiago Santos completará a marca de 50 jogos pelo Fluminense. O atleta, contratado em 2023, estreou pelo Flu em vitória contra o Sporting Cristal (PER) pela Libertadores, no dia 5 de abril.

Com passagens por Grêmio, Palmeiras e América-MG, já soma dois títulos desde a sua chegada: a conquista da Libertadores em 2023 e da Recopa Sul-Americana em 2024.

LEIA MAIS: Fluminense homenageia Fred, aniversariante do dia

Apesar de ser volante de origem, Thiago Santos se destacou na zaga ao lado do experiente Thiago Silva, tornando-se titular na defesa. Nesta temporada, o atleta já participou de 31 jogos, sendo 28 como titular, e marcou um gol.

No Brasileirão 2024, seus números impressionam. Afinal, é o líder em interceptações no elenco (20) e ocupa a segunda posição em cortes (57) e duelos aéreos ganhos (44), além de figurar entre os quatro melhores em passes certos (745) e bolas longas (47).

Ainda no Brasileirão deste ano, Thiago Santos já acumula 1.257 minutos jogados, com 20 desarmes e 36 duelos vencidos no chão, consolidando-se, assim, como um dos pilares defensivos da equipe. Prestes a atingir a marca de 50 jogos, o volante busca continuar com sua solidez defensiva para ajudar o Flu na batalha contra o rebaixamento. A partida contra o Cruzeiro será às 21h30 (de Brasília) e vale pela 29ª rodada do Brasileirão. Em 18º, o Tricolor precisa e muito da vitória para deixar o Z4.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.