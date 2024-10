Beckham compra mansão de R$ 435 milhões; veja fotos

O ex-jogador David Beckham adquiriu uma mansão de luxo em Miami, no fim do mês passado. Atualmente proprietário do Inter Miami (EUA), onde atuam Messi e Suárez, o inglês pagou 80 milhões de euros (cerca de R$ 435 milhões, na cotação atual) para comprar o imóvel de 1.370m². A informação é do site The Real Deal.

Construída em 2018, o imóvel está localizado na North Bay Road. A região é considerada uma parte luxuosa da cidade localizada na Flórida e já foi o lar de celebridades como Matt Damon e Jennifer Lopez. Com vista para a Baía de Biscayne, na Flórida, a mansão conta com nove quartos, treze banheiros, uma academia, spa, home theater, uma piscina e uma cozinha de chef. De acordo com o jornal inglês The Sun, este é o terceiro imóvel de Beckham. Além da nova aquisição, o ex-jogador e sua esposa, a ex-Spice Girls Victoria Beckham, possuem uma casa de 8 milhões de dólares (R$ 43 milhões) no distrito de Cotswolds, na região central do Reino Unido, e uma mansão de 17 milhões de dólares (R$ 92 milhões) em Londres. Aos 49 anos, Beckham teve uma carreira de sucesso, principalmente no Manchester United. Ele ainda defendeu clubes como o Real Madrid, o Milan e o PSG. Pela seleção da Inglaterra, o ex-camisa 7 disputou mais de 100 jogos. Atualmente, o astro inglês foca no desenvolvimento do seu clube, o Inter Miami, que disputa a MLS. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.