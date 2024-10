Leganés x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar pelo Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta sexta-feira (4), Leganés e Valencia se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal de Butarque, na partida de abertura da 9ª rodada da LaLiga. Ambas as equipes fazem um início de temporada ruim e precisam se recuperar na competição.

A partida terá transmissão do Disney+ (streaming).

Como chega o Leganés

Com sete pontos em oito jogos, o Leganés aparece na 16ª posição e precisa se recuperar no Campeonato Espanhol para se distanciar da zona de rebaixamento. No último compromisso, a equipe ficou no empate por 1 a 1 diante do Rayo Vallecano, fora de casa, em partida equilibrada.

Ao mesmo tempo, o técnico Borja Jiménez terá duas baixas para este confronto direto na LaLiga. Isto porque o volante Yvan Neyou e o atacante Naim Garcia, lesionados, estão sem condições de ir para o jogo.

Como chega o Valencia

Por outro lado, o Valencia faz uma campanha ainda pior nesta edição da LaLiga e somou apenas cinco pontos em oito jogos. Assim, a equipe aparece na 18ª posição, com cinco pontos, na zona de rebaixamento. Além disso, o time vem de duas derrotas consecutivas na competição, a última delas por 3 a 0 para a Real Sociedad, e precisa se recuperar na liga nacional.

Além disso, os Morcegos terão uma baixa confirmada para o jogo desta sexta-feira. Trata-se do meia Mouctar Diakhaby, que se recupera de lesão. Mas, Jesús Vásquez saiu machucado do último compromisso e também pode desfalcar a equipe.

Por fim, o meia López aparece como dúvida no meio de campo.

Leganés x Valencia

9ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 04/10/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Municipal de Butarque, na cidade de Leganés (ESP).

Leganés: Dmitrović; Rosier, González, Nastasić, Hernández; Cisse, Tapia, Roberto López; Juan Cruz, Altimira, Haller. Técnico: Borja Jiménez.

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Tárrega, Mosquera, Correia; Canos (López), Guilllamón, Pepelu; Rioja, Hugo Duro, Javi Guerra. Técnico: Rubén Baraja.

Árbitro: Alejandro Quintero González (ESP).

