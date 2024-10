Ryan tem fratura no pé e desfalca o Corinthians por até dois meses

O Corinthians teve uma péssima notícia nesta quinta-feira (3). O volante Ryan passou por exames médicos e foi constatada uma fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo. Segundo informações divulgadas pelo Timão, o jogador deve ficar afastado dos campos de seis a oito semanas.

Ryan não será submetido à cirurgia e fará tratamento conservador, sob cuidado dos fisioterapeutas e médicos do clube. Dessa maneira, ele corre o risco de não atuar mais nesta temporada na equipe do técnico Ramón Díaz.

O volante sofreu a lesão na derrota do Corinthians para o Flamengo por 1 a 0, na última quarta-feira (3), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Ele deixou o estádio com o pé imobilizado e de muletas, o que causou preocupação.

Enquanto estava em campo, Ryan não demonstrou sinais de lesão e atuou normalmente até o final do primeiro tempo. Contudo, no intervalo, deixou o gramado para dar lugar para José Martínez. O jogador passou pela zona mista, mas não deu esclarecimentos sobre a lesão. Ramón Díaz também não tocou no assunto na entrevista coletiva.

Ryan vinha atuando com frequência no Corinthians

Assim, Ryan vira um desfalque importante para o treinador. Afinal, o jogador vinha atuando com frequência no sistema de rotação do elenco para os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Recentemente, o Corinthians renovou contrato com o atleta até dezembro de 2028.

Neste momento, Alex Santana, Talles Magno, Maycon, Ruan Oliveira e Diego Palacios estão no departamento do Corinthians. O clube espera contar com o máximo de jogadores possíveis para a reta final de temporada, especialmente na luta contra a zona de rebaixamento do Brasileirão.

