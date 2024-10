Porto e Manchester United empatam em jogo eletrizante na Liga Europa

A expectativa era alta e o duelo mais esperado desta segunda rodada da Liga Europa 2024/25 correspondeu em campo. Em grande jogo no Estádio do Dragão, em Portugal, Porto e Manchester United ficaram no empate por 3 a 3, resultado que foi ruim para ambas as equipes na competição. O time inglês abriu uma vantagem de dois gols com Rashford e Höjlund, mas cedeu a virada para os donos da casa. Assim, os portugueses balançaram a rede com gols de Samu Omorodion, duas vezes, e do brasileiro Pepê, que também deu uma assistência na partida. No entanto, já nos acréscimos da partida, e com um jogador a menos após a expulsão de Bruno Fernandes, os Red Devils buscaram o empate com gol de cabeça marcado por Maguire. O zagueiro saiu do banco de reservas e evitou a derrota fora de casa após cobrança de escanteio.

Dessa maneira, o empate teve um sabor de derrota para o Porto, que conquistou o primeiro ponto nesta Liga Europa. Isto porque na partida de estreia, os portugueses foram surpreendidos pelo Bodo/Glimt e acabaram sendo derrotados na Noruega.

Por outro lado, o Manchester United chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória, somando todas as competições, e o segundo sem vencer na Liga Europa. Mas, dentro do cenário da partida, os Red Devils comemoraram o ponto somado fora de casa diante de um grande adversário. Ao mesmo tempo, os resultados negativos em sequência aumentam a pressão sob o trabalho do técnico Erik ten Hag.

Dessa forma, o Manchester United chegou aos segundo ponto em dois jogos nesta Liga Europa. Na partida estreia das equipes, os ingleses ficaram no empate por 1 a 1 contra o Twente, no Old Trafford.

O jogo

Em uma primeira etapa repleta de emoções, o United tomou a iniciativa do jogo e abriu dois gols de vantagem antes dos 20 minutos. Rashford abriu o placar após boa jogada individual e contando com falha do goleiro Diogo Costa, que não segurou o chute fraco. Além disso, o camisa 10 também deu o passe para Höjlund ampliar aos 19. Contudo, a reação do Porto não demorou muito. Aos 27 minutos, Samu disputou no alto, Onana espalmou e o brasileiro Pepê marcou de peixinho na pequena área. Depois, o empate aconteceu aos 33, em cabeçada do espanhol Samu após bom cruzamento de João Mário. Dessa forma, as equipes foram para o vestiário com o placar de 2 a 2.

Na segunda etapa, o Porto manteve a pressão e buscou a virada logo aos quatro minutos. Em boa jogada em velocidade de Pepê, o brasileiro deu assistência para o segundo gol de Samu Omorodion, que colocou os donos da casa em vantagem no placar. O United, por sua vez, tentou buscar uma reação, mas não conseguiu construir jogadas de perigo no ataque. Isto porque o técnico Erik ten Hag tirou Rashford no intervalo e o ataque dos visitantes caiu de rendimento. Além disso, a vida do Porto ficou ainda mais fácil quando Bruno Fernandes foi expulso aos 35 minutos e deixou os ingleses com um jogador a menos. Assim, o Porto conseguiu controlar o resultado e obrigou o goleiro Onana a fazer boas defesas. Contudo, um gol heroico de Maguire, já nos acréscimos, confirmou o resultado de 3 a 3.

Jogos da 2ª rodada da Liga Europa 2024/25

Quinta-feira (3/10)

M. Tel-Aviv 0x2 Midtjylland

Real Sociedad 1×2 Anderlecht

Olympiacos 3×0 Braga

Hoffenheim 2×0 Dínamo de Kiev

Qarabag 1×2 Malmo

Lazio 4×1 Nice

Rigas FS 2×2 Galatasaray

Slavia Praga 1×1 Ajax

Ferencváros 1×2 Tottenham

Elfsborg 1×0 Roma

Porto 3×3 Manchester United

Athletic Bilbao 2×0 AZ

Plzen 0x0 Ludogorets

Rangers 1×4 Lyon

Twente 1×1 Fenerbahçe

Besiktas 1×3 Eintracht Frankfurt

PAOK 0x1 FCSB

Union Berlim 0x0 Bodo/Glimt

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.