Chelsea vence com tranquilidade na primeira rodada da Liga Conferência

O Chelsea estreou com o pé direito na Liga Conferência e venceu o Gent, da Bélgica, por 4 a 2 nesta quinta-feira (3). No Stamford Bridge, em Londres, os gols do time inglês foram de Renato Veiga, Pedro Neto, Nkunku e Dewsbury-Hall. Já Watanabe e Gandelman descontaram para a equipe belga.

Como foi o jogo

O Chelsea, superior tecnicamente, foi predominante em campo no primeiro tempo. Pressionando a equipe visitante, o time inglês abriu o placar aos 11 minutos, quando Renato Veiga, de cabeça, após assistência de Mudryk, mandou para o fundo da rede. Atrás no placar, o Gent se trancou lá atrás, fechando principalmente a parte central, dificultando a troca de passes do adversário. Em resumo, o Chelsea chute nove vezes, contra apenas uma finalização do rival, além de obter 72% de posse de bola.

39 segundos. Foi esse o tempo que o Chelsea precisou na segunda etapa para ampliar o placar, com Pedro Neto, que acertou um chute forte na saída do goleiro. Quatro minutos depois os belgas descontaram, com o zagueiro Watanabe, de cabeça. O time inglês voltou a marcar aos 18′, com Nkunku, em seu sétimo gol na temporada. E não parou por aí! Dewsbury-Hall marcou o quarto do Chelsea aos 28′, o seu primeiro com a camisa da equipe. A goleada, aliás, poderia ter sido ainda maior. Mas, se por um lado a equipe mandante não aproveitou as outras oportunidades, a visitante, já nos acréscimos, descontou com Gandelman.

