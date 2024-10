Dois países, duas festas: os preparativos para o aniversário da filha de Neymar

Mavie, filha de Neymar, está prestes a completar seu primeiro ano de vida. As comemorações, no entanto, exigirão uma grande logística.

Inicialmente, haverá duas festas. A primeira acontecerá nos Emirados Árabes, onde Neymar está finalizando a recuperação de sua lesão e já voltou a treinar com o time do Al-Hilal. Por isso, ele permanecerá no país.

A segunda festa será no Brasil, destinada a amigos, familiares e pessoas próximas a Neymar e Bruna Biancardi. O jogador, fazendo questão de participar, conseguiu ajustar sua agenda para estar presente em novembro.

Bruna Biancardi é a responsável por todos os preparativos. Ela já definiu os detalhes e o tema das comemorações há algum tempo.

A família deixou claro que, nos Emirados Árabes, a celebração será mais simples, “apenas um bolinho” para marcar a data. A festa principal acontecerá no Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.