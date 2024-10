Napoli x Como: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar pelo Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (4), Napoli e Como se enfrentam às 13h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na partida de abertura da 7ª rodada do Calcio. Ambas as equipes vivem bons momentos na temporada ruim e prometem um jogo equilibrado.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Napoli

Líder isolado do Campeonato Italiano, o Napoli somou 13 pontos em seis jogos e pode abrir quatro de vantagem para a vice-líder Juventus em caso de vitória nesta sexta-feira. A equipe vem de uma vitória contra o Monza, em casa, além de ter goleado o Palermo por 5 a 0 na Copa da Itália no meio de semana. Ao mesmo tempo, o Napoli tem apenas uma derrota nesta edição do Calcio, quando foi superado pelo Verona.

Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Antonio Conte terá apenas a baixa do goleiro Alex Meret, que se recupera de uma lesão muscular.

Como chega o Como

Por outro lado, o Como, recém-promovido para a elite do futebol italiano, vive seu melhor momento neste início de temporada. Após a grande vitória sobre a Atalanta, a equipe repetiu o mesmo resultado de 3 a 2 contra o Verona e subiu na tabela. Dessa forma, o clube aparece na 10ª posição, com oito pontos, e pode entrar na briga pela parte de cima da tabela em caso de vitória nesta sexta-feira.

Além disso, a boa notícia é que o técnico Cesc Fábregas não terá desfalques de última hora para enfrentar o Napoli e deve repetir a escalação dos últimos jogos. Contudo, o atacante Alberto Cerri, lesionado, segue fora.

Napoli x Como

7ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 04/10/2024, às 13h30 (de Brasília).

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA).

Napoli: Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Técnico: Antonio Conte.

Como: Audero; Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Técnico: Cesc Fábregas.

Árbitro: Ermanno Feliciani (ITA).

